فرق الأمن التركية ضبطت 54 مهاجرا غير شرعي أثناء محاولتهم الخروج من البلاد

أوقفت فرقة مكافحة ​الهجرة​ غير النظامية، التابعة لمديرية أمن أدرنة شمال غربي ​تركيا​، حافلة في الولاية اشتبهت بها، وضبطت على متنها 20 مهاجرًا غير شرعي، بينهم نساء وأطفال.

وأوقفت قوات الأمن، سائق الحافلة ومواطنًا إيرانيًّا يُشتبه في تهريبهما ​المهاجرين​ بصورة غير قانونية.

كما ضبطت فرق الأمن التركية 34 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسية الأفغانية، بينهم نساء وأطفال في قضاء "آيفاليك" بولاية باليكسير غربي تركيا. وأوقفت شخصًا بشبهة تهريب المهاجرين.

ونقلت قوات الأمن المهاجرين إلى مديرَيتي الهجرة في الولايتين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّهم.