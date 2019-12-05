البارزاني: داعش لا يزال يمثل تهديدا للسلم والأمن بكردستان والعراق والعالم

أكّد رئيس إقليم ​كردستان​ ​نيجيرفان البارزاني​، أنّ "الهجوم الّذي شنّه تنظيم "داعش" على أحد ألوية بيشمركة كردستان في خانقين، والّذي جاء بعد سلسلة من العمليّات الإرهابيّة الّتي جرت في الأشهر الأخيرة في أطراف ​كركوك​ وكرميان، يثبت حقيقة أنّ "داعش" لم ينته ولا يزال يمثّل تهديدًا للسلم والأمن والاستقرار في كردستان و​العراق​ والمنطقة والعالم، وأنّ الحرب في سبيل القضاء على عدو الإنسانيّة العنيد هذا ما زالت مستمرّة".

وركّز في بيان، على "أنّنا نطمئن مواطني كردستان إلى أنّ قوات ​البيشمركة​ والقوات المسلحة الأخرى لكردستان على أهبّة الاستعداد كما هي دائمًا، لردّ وتحطيم أيّ تحرّك إرهابي، ولحماية شعب وأرض كردستان من أي خطر". وشدّد على "أنّنا واثقون من أنّ هذا التنظيم الإرهابي يعيد تنظيم صفوفه ويستغلّ الظروف لتوسيع نطاق عمليّاته الإرهابيّة، لذا ينبغي أن يستمرّ التحالف ضدّ "داعش" بالقوة والحماسة السابقة نفسها، وأن لا يسمح للإرهابيين بانتهاز الأوضاع غير الجيدّة في العراق والمنطقة، وأن يجري تكثيف الجهود من أجل الإسراع في الانتهاء من الأوضاع المتأزمة في العراق وفي إعادة الاستقرار".