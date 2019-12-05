روسيا لا تريد "التورط" في سباق تسلح مع "الناتو"

وأكد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، أن الحلفاء الأوروبيين وكندا، أضافوا 130 مليار دولار إلى نفقاتهم الدفاعية منذ عام 2016.
وذكر بيسكوف، في تصريحات، أن الإنفاق العسكري المتزايد لحلف الناتو "يعزز" مخاوف الكرملين، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".
ويوم الثلاثاء، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد صرح بأن توسيع الناتو وتعزيز بنيته التحتية العسكرية بالقرب من حدود روسيا، يهدد أمن البلاد.
لكن بيسكوف أشار إلى أن روسيا لن تتورط "في سباق تسلح أو في سباق للإنفاق" مع الناتو لأنه "سيضر باقتصاد البلاد".
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وأضاف المسؤول الروسي:"لقد أشار الرئيس بوتين مرارا وتكرارا إلى أننا نعمل بطريقة مختلفة".
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