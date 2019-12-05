شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "نقل البرلمان" يطالب بالتوسع فى تحويل أبراج الضغط العالى إلى كابلات أرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول انتشار أبراج الضغط العالى والأسلاك الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية بالقرب من المنازل والحقول، ما يهدد الأهالى بالصعق خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

وأشار عبد الله إلى أن ما يزيد من حجم الكارثة هو عدم وعى الأهالى بخطورتها، مما يزيد من مخاطر الموت صعقاً بالكهرباء، موضحًا أن منازل الفلاحين أكثر عرضة للخطر بسبب وجود بقايا محاصيل زراعية أعلى المنزل، وهى قابلة للاشتعال إذا حدث ماس كهربى من البرج المجاور، وبحسب بيانات وزارة الكهرباء فإن المسافة الآمنة لتجنب مخاطر أبراج الضغط العالى تبلغ 25 مترا ولكن الكارثة أن تلك الأبراج تلاحق آلاف المبانى، وتمر فوق آلاف المنازل وتهدد الجميع بالموت صعقا.

وأوضح أن ما يزيد الأمر سوءا ويتسبب فى زيادة الظاهرة هو أنه رغم حرص الدولة على إقامة وحدات الضغط العالى على أراض خلاء بعيدة عن العمران السكنى، حفاظا على المواطنين، وفقا للاشتراطات الخاصة بالبناء، إلا أن المعتدين على أراضى الدولة وهم كثيرون زحفوا إلى هذه المناطق ليشيدوا الأبراج مستغلين حاجة الناس للسكن، وتم توصيل المرافق لهذه الأبراج بصورة أو بأخرى، والنتيجة خسارة للجميع.

وأضاف أنه وفقًا للمركز القومى للبحوث بالقاهرة فإن خطوط الضغط العالى للكهرباء تؤدى إلى جملة من الأمراض الخطيرة، على رأسها أمراض القلب، وتشوه الأجنة، وسرطان الثدى، وتدمير البناء الكيميائي لخلايا الجسم، والمادة الوراثية وتعطيل وظائف الخلايا، واضطراب إفراز الإنزيمات فى الجسم، واضطراب الدماغ، والخمول والكسل وعدم الرغبة فى العمل والشرود وطالب النائب بالتوسع في تحويل أبراج الضغط العالى المتواجدة فى مناطق سكنية، وتشكل خطرا على الأهالى، إلى كابلات أرضية.