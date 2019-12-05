شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإطلاق الرسمى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بمقر مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مجلس الوزراء اليوم الخميس، الإطلاق الرسمى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. وأعلنت وزارة التخطيط ، أن مصر اشتركت في الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم الكيانات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والبرلمان والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية لمصر في مجال الحوكمة، وتقدم مصر المراجعة الأولى خلال العام الجاري 2019

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