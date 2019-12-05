اللواء عصام سعد يلتقي نائب رئيس جامعة أسيوط بالديوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، لتهنئته بتعيينه محافظًا للإقليم.

وعلى هامش اللقاء، ناقش المحافظ مع نائب رئيس الجامعة، سبل التعاون المشترك بين المحافظة وجهازها التنفيذي، وجامعة أسيوط، في العديد من المجالات، والعمل على تبادل الخبرات وتحقيق أكبر استفادة للمجتمع والمواطنين بالمحافظة، والاستفادة من الإمكانيات البحثية والعلمية بالجامعة، في كافة القطاعات بما يحقق التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التعاون مع جامعة أسيوط، للعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة، والتي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا؛ مشيرًا إلى العمل على حل مشاكل المواطنين والمساهمة فى النهوض بالخدمات المقدمة لهم.