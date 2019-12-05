الدولار يرتفع في بنكين مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكين مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.
وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.08 جنيه للبيع، و16.18 جنيه للبيع.
وارتفع سعر شراء الدولار قرشا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.09 جنيه للشراء، كما ارتفع سعره قرشين للبيع ليسجل 16.19 جنيه للبيع إلى جنيه.
واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.
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