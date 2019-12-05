وزير إماراتي: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (د ب أ):

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن تطلع بلاده للقمة الخليجية المقررة في العاصمة السعودية الرياض خلال أيام.

وكتب قرقاش، على حسابه عبر تويتر: "نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل ... فهي القمة التي تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي".

وأضاف: "إيماننا راسخ بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق".

وشدد على "التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها".

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برسالة خطية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدعوته لحضور اجتماع الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر الثلاثاء المقبل.

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وكان من المقرر عقد قمة هذا العام في الإمارات، ولكن تم تغيير مكان الانعقاد إلى الرياض.

ولم تعلن الدوحة بعد ما إذا كان الأمير سوف يحضر القمة الخليجية.

وفي العام الماضي، تغيب أمير قطر عن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت أيضا في الرياض. وسوف يكون حضوره هذا العام بمثابة إشارة إلى تحسن في العلاقات بين البلدين.

وفي يونيو عام 2017 ، فرضت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقوبات اقتصادية وسياسية على قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

ويتألف مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.