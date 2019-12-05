"أصحاب الكفاءات".. أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية للعلماء والموهوبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

في خطوة وُصِفت بأنها تهدف إلى استقطاب والمبدعين من أرجاء العالم للعيش على الأراضي السعودية، قالت صحيفة "سبق" المُقربة من الديوان الملكي إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًا بفتح باب التجنيس أمام أصحاب الكفاءات.

وفصّلت الصحيفة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني أن "الأمر الملكي يقضي بتجنيس المتميزين والمبدعين الممثلين في: العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية، والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات، والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران..".

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كما يشمل الأمر الملكي، بحسب الصحيفة، "الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام".

ووفق الأمر الملكي، سيتم الرفع بأسماء أصحاب الكفاءات المُرشحين لمنحهم الجنسية السعودية من كافة أنحاء العالم، ممن تتوافر فيهم المعايير والشروط المُشار إليها سلفًا، من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية.

وتأتي هذه الخطوة وفق الأمر الملكي، الذي قالت الصحيفة إنه صدر منذ قرابة الشهرين، لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة.