البورصة تواصل ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.38%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13687 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%. وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على ارتفاع خلال جلسة أمس الأربعاء بنسبة 1.2%، مدفوعا بمشتريات عربية وأجنبية.

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