السيسي يوافق على قرض لشراء 100 جرار للسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاق قرض بـ 290 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لشراء 100 جرار لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الخميس، قرار الرئيس السيسي، بالموافقة على القرض، بعد بموافقة مجلس النواب في جلسته التي عقدت يوم 19 نوفمبر 2017، مع التحفظ بشرط التصديق.

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