محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:
أصيبت 11 طالبة، اليوم الخميس، بالاختناق، إثر استنشاق أدخنة متصاعدة من قمامة ومخلفات محترقة، بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.
تلقى اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، باستقبال مستشفى الخارجة العام، عدد من الطالبات إلى إثر تعرضهن لاستنشاق الدخان.
وتبين إصابة طالبات مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية باختناق، إثر استنشاق أدخنة ناتجة عن حرق مخلفات وقمامة، والمصابات هن "إسراء حسن محمد، أمنية سيد أحمد، كريمة ممدوح محمد، سارة محمد محمد، دعاء حمدي محمد، أية صلاح مجاور، أسماء محمد فهمي، أسماء نصر محمد، دينا كرم رافع ١٦ سنة، مروة كمال سيد ١٨ سنة، سها محمد محمد ١٧ سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. اختناق 11 طالبة بمدرسة ثانوية في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.