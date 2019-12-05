بالأسماء.. اختناق 11 طالبة بمدرسة ثانوية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيبت 11 طالبة، اليوم الخميس، بالاختناق، إثر استنشاق أدخنة متصاعدة من قمامة ومخلفات محترقة، بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

تلقى اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، باستقبال مستشفى الخارجة العام، عدد من الطالبات إلى إثر تعرضهن لاستنشاق الدخان.

وتبين إصابة طالبات مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية باختناق، إثر استنشاق أدخنة ناتجة عن حرق مخلفات وقمامة، والمصابات هن "إسراء حسن محمد، أمنية سيد أحمد، كريمة ممدوح محمد، سارة محمد محمد، دعاء حمدي محمد، أية صلاح مجاور، أسماء محمد فهمي، أسماء نصر محمد، دينا كرم رافع ١٦ سنة، مروة كمال سيد ١٨ سنة، سها محمد محمد ١٧ سنة.