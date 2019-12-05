وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يبحثان تنفيذ محطات تحلية مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الخميس، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وتم - خلال اللقاء - استعراض المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"الإسكان" التي تستهدف تلبية المتطلبات اللازمة لمشروعات تنفيذ عدد من محطات تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءتها وتوفير مصادر لتدوير المياه المستخدمة، والتكامل بين مختلف الجهات بالدولة.

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وبحث الجانبان كذلك التعاون المشترك في تنفيذ المدن الجديدة، حيث تم تقديم عرض حول تطبيق منظومة تكنولوجية حديثة للمدن الذكية ، وتم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على توجيه كافة الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية للشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بكفاءة ودقة وفي التوقيتات المحددة.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تمت مناقشة الموقف التنفيذي لـ (69) محطة معالجة مياه صرف صحي و(68) محطة تحلية مياه للشرب و(29) محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمحافظة الوادي الجديد، كما تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بتوسعات محطة معالجة المياه الثلاثية و(8) محطات رفع وخطوط الطرد للصرف الصحي بالغردقة، وكذا موقف استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي لمدينة القصير ، والموقف التنفيذي لمحطة الصرف الصحي بنزلة البدرمان بمحافظة المنيا.

وأكد "الجزار" أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة الإسكان بأهمية التكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة لتلبية احتياجات المواطنين ، مضيفاً أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم التصنيع المحلي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنشاء محطات تحلية ومعالجة وتنقية المياه ، مضيفاً أن تنفيذ هذه المحطات بواسطة شركات الإنتاج الحربي يسهم في خفض تكلفة إنشائها وتوفير العملات الأجنبية المخصصة لاستيراد مكونات المحطات المثيلة، مشيداً بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وبنية تحتية وكوادر بشرية يمكن الاعتماد عليها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية.