أرامكو تسعى إلى تغطية تأمينية من مخاطر الحروب والهجمات الإرهابية

نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدران مطلعان أن شركة أرامكو السعودية تسعى لتغطية تأمينية من مخاطر الحرب والهجمات الإرهابية بعد الهجوم على منشأتين كبيرتين للشركة شرق المملكة في سبتمبر 2019.

ووفقًا للوكالة أن "أرامكو"، أكبر شركة نفطية في العالم، تتطلع إلى تغطية من شركات تأمين من بينها تلك التي يوجد مقرها في "Lloyd’s of London" وشركات أخرى في سوق العاصمة البريطانية.

وقال أحد المصدرين إن "أرامكو" تسعى إلى تغطية تأمينية لمنشآت في المنطقة الشرقية بالمملكة، قلب صناعتها النفطية التي تعرضت لهجوم في سبتمبر، بينما امتنعت الشركة عن

التعقيب.

وتؤمن "أرامكو" على الكثير من ممتلكاتها بنفسها من خلال ما يعرف "بالتأمين الأسير"، عبر "Stellar Insurance" ومقرها برمودا.

وأفاد أحد المصدرين بأن "أرامكو" لديها أيضا تغطية تأمينية ضد "خسائر مفرطة" مع شركات تأمين دولية لأي أضرار في الممتلكات تتجاوز 200 مليون دولار، إلا أن هذه التغطية لا تشمل الحرب أو الهجمات الإرهابية أو خسائر في الإيرادات جراء توقف النشاط.

Advertisements

وأضاف المصدر أن "أرامكو"، التي أعلنت في أكتوبر أنها استردت إنتاجها بالكامل بعد هجمات

سبتمبر على منشآت لها، كان لديها بالفعل غطاء تأميني للحرب قبل نحو خمس سنوات.

كما نقلت الوكالة عن مصدر لها أن تكلفة التأمين ضد الحرب والهجمات الإرهابية في السعودية ارتفعت "عدة مرات" منذ الهجوم، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل عن الأسعار، وقال مصدر آخر إن الشركات في المنطقة "تتيقظ" للفكرة.

وسبق أن قالت "أرامكو"، في نشرة إدراجها المزمع هذا الشهر، إنها لم تؤمن ضد كل المخاطر، وإن غطاءها التأميني قد لا يحميها من الإرهاب أو أعمال الحرب.

وعند إطلاق طرحها العام الأولي، الذي قد يكون الأكبر في العالم، ويجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، ذكرت "أرامكو" أنها لا تتوقع أن يكون لهجوم سبتمبر أي تأثير فعلي على أوضاعها المالية وعملياتها.