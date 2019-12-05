البيت الأبيض يعلن دعمه لترامب خلال مساءلته أمام مجلس الشيوخ

أكد البيت الأبيض استعداده لبذل جهود كبيرة للدفاع بقوة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جلسة مساءلته داخل مجلس الشيوخ الأمريكي ، في الوقت الذي يتحرك فيه مجلس النواب للتصويت على عزله.



وأشار البيت الأبيض بحسب ما نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إلى أنه سيدافع بقوة عن ترامب خلال محاكمة شبه مؤكده لعزله داخل مجلس الشيوخ في

الأسابيع القادمة، وذلك في الوقت الذي أدلى فيه خبراء قانونيون بشهادتهم خلال جلسة استماع مثيرة للجدل داخل مجلس النواب بدعوة من ديمقراطيي المجلس أفادوا فيها بأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا مثلت جريمة تستحق العزل.



من جانبه ، أخبر المدير التشريعي بالبيت الأبيض إريك أولاند صحفيين أن ترامب يريد عرض قضيته بالكامل

أمام مجلس الشيوخ، معلنا بذلك استراتيجية قد تشمل شهود عيان على أرض الواقع بدلا من الإدلاء بالشهادات المسجلة عبر أشرطة الفيديو المصورة، التي تم إدخالها في حيز الأدلة خلال إجراءات عزل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 1999.



ولفتت صحيفة واشنطن بوست إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه جمهوريو مجلس الشيوخ للدفاع بقوة عن ترامب خلال جلسة مساءلته، والتي من المقرر أن تعقب التصويت على عزله داخل مجلس النواب، فإن تفاصيل كيفية إتمام هذا الأمر لا تزال في حاجة للإعداد.