رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعهد بمنع نشر رسالة الكراهية خلال محاكمة إرهابي كرايستشيرش

أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أنها ستبذل كل ما في وسعها لمنع المتهم بقتل 51 من المصلين المسلمين من نشر رسالة الكراهية في محاكمته المقررة في يونيو المقبل.



وأوضحت أرديرن -في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس أنها تعتقد أن المتهم (برنتون تارانت 29 عامًا) سيحاول استغلال المحاكمة لتسليط الضوء على

آرائه، قائلة: "من الواضح أن جزءًا من دوافع هذا الشخص هو إنشاء منصة لنفسه، وأعتقد أنه يجب استغلال كل فرصة ممكنة لحرمان هذا الإرهابي من بلوغ هدفه".



ولفتت أردين إلى أن جهودها كانت محدودة لمنع نشر فكر المتهم، إلا أن تعهد وسائل الإعلام الرئيسية

في نيوزيلندا بتجنب الترويج لهذه الإيديولوجية عند تغطيتها للمحاكمة ساعدها بشكل كبير، معربة عن أملها في أن يتمكن الذكاء الاصطناعي يومًا ما من منع بث الهجمات عبر الإنترنت.



وقالت أرديرن إنها متمسكة بقرارها بعدم لفظ اسم المتهم أبدًا لحرمانه من الشهرة التي كان يسعى إليها.

ويواجه تارانت 51 تهمة قتل، و40 تهمة شروع في قتل، وتهمة إرهاب واحدة في الهجمات التي وقعت في 15 مارس الماضي، واستهدفت مسجدين في مدينة كرايستشيرش.

