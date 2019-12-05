ترامب يشييد بإنجازاته في ابتزاز "ناتو" ويهاجم الإعلام

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قام برحلة ناجحة إلى لندن لحضور قمة قادة دول الناتو، لكنه اتهم "وسائل الإعلام المزيفة ببذل كل ما بوسعها للتقليل من شأن رحلتي الناجحة للغاية".

وأضاف في تغريدة اليوم الخميس على تويتر: "لقد ضغطت بنجاح فائق على قادة دول الناتو، حتى جعلتهم يدفعون 130 مليار دولار سنويا و 400 مليار دولار إضافية لمدة 3

سنوات.. لا توجد زيادة بالنسبة للولايات المتحدة، فقط الاحترام العميق!".

وأضاف: "توفر القيادة الأمريكية للعالم قوة، ويجب أن نستمر في إظهار القوة والفوز على جميع الجبهات - البرية والجوية والبحرية والفضائية!".

Advertisements

يأتي حديث ترامب عن النجاحات التي حققها في قمة الناتو التي عقدت خلال اليومين

الماضيين في لندن، على الرغم من مغادرته القمة غاضبا يوم أمس، وتأكيده أنه ألغى مؤتمره الصحفي على هامش القمة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه قرر مغادرة العاصمة البريطانية مبكرا ردا على سخرية بعض الزعماء منه.

وعقد رؤساء دول وحكومات التحالف مؤتمرا صحفيا حول نتائج القمة، لكن ترامب قرر المغادرة مبكرا بعد الكشف عن سخرية رئيسي وزراء كندا جاستن ترودو وبريطانيا بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منه ومن مؤتمراته الصحفية.