الإثنين.. الصين تستضيف منتدى عالميًا للمحامين بمشاركة 57 دولة

تنظم الصين منتدى المحامين العالمي يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، وذلك في مدينة قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين .



وقال رئيس جمعية المحاميين الصينيين "وانغ جيون فنغ" -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر وزارة العدل في العاصمة (بكين)- إنها المرة الأولى التي تستضيف فيها

الصين حدثا عالميا من هذا النوع، مشيرا إلى أنه من خلال إقامة هذا الحدث، فإن الصين تشجع وتدعم المحامين للتوجه نحو الريادة الدولية للخدمات القانونية كمحترفين.



وأضاف فنغ أن حوالي 800 شخص أكدوا حضورهم، بينهم

مسؤولون حكوميون وممثلون عن القضاء والمحاميين من 57 بلدا، وأن نحو 400 منهم أجانب بينهم رؤساء جمعيات محامين دولية و22 جمعية وطنية.



وتشمل الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدى- الخدمات القانونية لمبادرة الحزام والطريق، والتقدم التكنولوجي والخدمات القانونية، والاستثمار عبر الحدود، والاندماج والاستحواذ، والتجارة الدولية والامتثال التجاري، وحل المنازعات التجارية الدولية، والخدمات القانونية المجانية والمسؤوليات الاجتماعية للمحامين.