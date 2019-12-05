مقتل 3 أشخاص بينهم منفذ الهجوم في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص ، بينهم منفذ الهجوم ، وأصيب 3 آخرون، في حادثة إطلاق نار في قاعدة "بيرل هاربر" العسكرية الأمريكية.
وقالت "بيرل هاربر"في بيان، نقلته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إن مطلق النار "عضو في البحرية الأمريكية وأنه أقدم على فتح النار وأصابثلاثة موظفين مدنيين من وزارة الدفاع، قبل أن يقتل نفسه.
وأضافت - في بيانها - "قوات الأمن استجابت لإطلاق نار في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربر".
ونقل تلفزيون "هاواي نيوز ناو" المحلي، رواية شاهد كان موجودافي القاعدة لحظة حصول الوقائع، وقال "أدركت أن الأمر يتعلق بطلقات.. نظرت ورأيت مطلق النار يوجه السلاح نحو نفسه".
وقد بدأت السُلطات العسكرية مسؤولية إجراء التحقيق.
يأتي إطلاق النار قبل ثلاثة أيام من إحياء ذكرى الهجوم على بيرل هاربر، ففي 7 ديسمبر 1941، هاجمت اليابان القاعدة العسكرية الأمريكية ، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية
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