اليونان تعلن موقفها بشأن الاتفاق البحري بين أردوغان والسراج

أعلنت اليونان اعتراضها على الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع حكومة السراج في ليبيا يوم 27 نوفمبر الماضي لترسيم حدودهما البحرية.
وأكدت اليونان ـ بحسب رويترز ـ التزامها بإجراء محادثات مع أنقرة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، حول إجراءات لبناء الثقة.
ووقعت ليبيا وتركيا اتفاقا، بشأن الحدود في البحر المتوسط الأسبوع الماضي، من شأنه جعل نزاعات أنقرة حول التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط أكثر تعقيدا معدول منها اليونان.
يذكر أن هناك نزاعات منذ عقود بين اليونان وتركيا حول قضايا متنوعة منها حقوق التعدين في بحر إيجة وتقسيم قبرص عرقيا. وأغضب الاتفاق مع ليبيا اليونان التي ترى في هذه الخطوة انتهاكا لحقوقها السيادية.
والتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بريطانيا، الأربعاء، على هامشقمة حلف شمال الأطلسي.
وقال ميتسوتاكيس في بيان ”أثرت كل المسائل المتعلقة بأحدث إجراءات تركيا“.
وأضاف ”جرى تسجيل الخلافات بين الجانبين غير أنهما اتفقا على مواصلة المحادثات حول إجراءات بناء الثقة“.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب التركي.
وكانت تركيا أبرمت الاتفاق مع حكومة السراج يوم 27 نوفمبر الماضي.
ويرسم الاتفاق حدود منطقة بحرية بين البلدين.
ووصفت مصر وقبرص هذا الاتفاق بأنه غير قانوني في حين قالت اليونان إن مثل هذا الاتفاق مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
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