مقتل 12 شخصاً بهجوم مسلح في الكونجو الديموقراطية

قتلت ميليشيات في شرق الكونجو الديموقراطية 12 شخصاً على الأقل في هجوم جديد، وفقاً لنشطاء حقوقيين.
وهاجمت جماعة القوات الديموقراطية المتمردة، قريتين بالقرب من بلدة كامانجو يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت منظمة حقوق الإنسان المحلية "سي إي بي ايه دي إتش أو".
وأضافت المنظمة أن المهاجمين اختطفوا خمسة أشخاص أيضاً على الأقل.
ونفذت جماعات مسلحة، تهدف الكثير منها لانتزاع السيطرة على الموارد الطبيعية، هجمات متكررة في شرق الكونجو، ولقي عشرات الأشخاص حتفهم جراء هذه الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية وحدها.
وشنت القوات المسلحة عملية عسكرية مؤخراً في المنطقة.
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وتظاهر سكان بيني ومدن أخرى مراراً ضد انعدام الأمن المستمر في الأسابيع القليلة الماضية، وتعرضت قاعدة للأمم المتحدة في بيني للهجوم خلال أحد الاحتجاجات.
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