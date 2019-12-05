زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب الصين

ضرب زلزال بقوة 5.2درجات على مقياس ريختر إقليم شينجيانج الصيني. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. اقرأ أيضاً... زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة تشيلي

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