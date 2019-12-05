كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تخطط لإرسال 270 بحارًا إلى الشرق الأوسط لحراسة السفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة "رويترز" نقلا عن صحيفة نيكي بزنس اليومية ان اليابان تعمل على خطة لارسال نحو 270 بحارا الى الشرق الاوسط لحراسة سفن الامدادات لليابان بموجب قانون يسمح بنشر القوات العسكرية في الابحاث وجمع المعلومات المخابراتية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء شينزو آبي يفكر في زيارة للشرق الأوسط في يناير، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تحتفظ اليابان بعلاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وقالت إنها لن تنضم إلى أي تحالف أمريكي لحماية السفن التجارية في المنطقة.

وقالت نيكي إن الحكومة ستقترح نشر سفينة حراسة واحدة وطائرة دورية من قوة الدفاع الذاتي البحرية في مهمة مدتها عام واحد ويمكن تجديدها سنويًا، مشيرة الي إنها تعتزم الانتهاء من الخطة بنهاية العام.

وقد اضطربت تجارة السلع العالمية هذا العام بسبب الهجمات على السفن التجارية الدولية التي ألقى حلفاء اليابان الغربيون باللوم فيها على إيران، وتنفي طهران تورطها.

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تصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي، عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع ست دول وأعاد فرض العقوبات على البلاد، مما أعاق اقتصادها.

وتحرص اليابان، التي توقفت عن شراء النفط من إيران بسبب العقوبات الأمريكية، على رؤية الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث تحصل على الجزء الأكبر من وارداتها النفطية.

لقد حاول آبي، دون جدوى، تخفيف التوترات بين البلدين. انتقدت إيران الجهود الأمريكية لبناء تحالف لحماية الشحن في الخليج، وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي لمحطة الإذاعة اليابانية NHK هذا الأسبوع بعد لقائه مع آبي إن طهران تعارض أي قوات أجنبية في المنطقة.

اقترحت إيران أيضًا زيارة الرئيس حسن روحاني إلى اليابان لحل المأزق النووي الإيراني مع واشنطن، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو.

يحظر الدستور السلمي في اليابان وجود جيش دائم ولكنه يسمح لقوات الدفاع عن النفس. أثار احتمال نشر أفراد من البحرية في المنطقة دعوات إلى توخي الحذر من وسائل الإعلام الليبرالية وغيرهم من النقاد.

