كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء: تصرفات ترامب تجعله تحت المساءلة القانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ثلاثة خبراء قانونيين للمشرعين الامريكيين أن جهود الرئيس دونالد ترامب للضغط على اوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي ترقى الى حد الجرائم المخالفة للقانون في جلسة استماع وضعت الأساس لتوجيه تهم رسمية ضد الرئيس.

وقال الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب إنهم قد ينظرون إلى أبعد من علاقات ترامب مع أوكرانيا، لتشمل جهوده السابقة لإعاقة تحقيق المستشار الخاص السابق روبرت مولر في علاقات حملته مع روسيا

وقال رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر، تمثل جرائم الرئيس المزعومة تهديدًا مباشرًا للنظام الدستوري.

ويركز التحقيق في قضية المساءلة، الذي بدأ في سبتمبر، على طلب ترامب بأن تجري أوكرانيا تحقيقات قد تلحق الضرر بالمنافس السياسي جو بايدن، المنافس البارز للترشيح الديمقراطي للرئاسة لعام 2020.

وكانت الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء هي الأولى للجنة التي تدرس ما إذا كانت تصرفات ترامب تعتبر "جرائم عالية والجنح" يعاقب عليها بالإقالة بموجب دستور الولايات المتحدة.

وأوضح ثلاثة من أساتذة القانون الذين اختارهم الديمقراطيون خلال الجلسة المطولة أنهم يعتقدون أن تصرفات ترامب تشكل جرائم لا تُطاق.

وقال مايكل جيرهاردت، أستاذ القانون بجامعة نورث كارولينا، إذا كان ما نتحدث عنه غير مستحيل، فلن يكون هناك شيء غير ممكن.

ولكن أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي، الذي تمت دعوته من قبل الجمهوريين، قال إنه لا يرى أدلة واضحة على سلوك غير قانوني. وقال إن التحقيق كان يتحرك بسرعة كبيرة ويفتقر إلى شهادات من أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأحداث ذات الصلة.