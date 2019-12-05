كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي يصدم ترامب: يعرض الأمن القومي للخطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، أن الرئيس دونالد ترامب يعرض أمن البلاد القومي للخطر، لتحقيق مكاسب شخصية.

وبحسب فرانس برس، جاء هذا التصريح، تزامنا مع بدء الكونجرس نقاشا قضائيا لتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للرئيس تبرر عزله.

وقال المسؤول، إن ترامب يعرض أمن البلاد القومي للخطر، خدمة لمساعي إعادة انتخابه في 2020.

وأضاف: ترامب "دعا بشكل مباشر واضح إلى التدخل الأجنبي في انتخاباتنا".

وقد صادقت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، على التقرير الخاص بعزل الرئيس دونالد ترامب، والذي يحتوي على أدلة هائلة.

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وذكر تقرير نهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب بحق ترامب أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزله بسبب إساءة استغلاله منصبه وعرقلته عمل الكونغرس "هائلة".

وجاء في التقرير الذي يهدف إلى دعم توجيه اتهامات رسمية لترامب أن "الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونغرس.

وأضاف "ليس هناك رئيس في التاريخ باستثناء ترامب أصدر أمرا للجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونغرس".

وأوضح التقرير أن الاتصال الذي جرى في 25 يوليو بين ترامب ورئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، كان تصعيدا مثيرا لحملة استمرت شهورا حتى تتمكن من تحقيق "مكاسب سياسية".

وتبين لتحقيق العزل أن الرئيس ترامب سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الإدارة الأميركية إلى تدخل حكومة أجنبية هي أوكرانيا للاستفادة من أجل إعادة انتخابه.

من جانبه، اعتبر البيت الأبيض بعد نشر التقرير أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.