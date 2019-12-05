كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الكندي يتطلع إلى التواصل مع المعارضة بشأن مكافحة تغير المناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكشف رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو رسميًا عن جدول أعمال حكومة الأقلية الضعيفة اليوم الخميس ويتطلع إلى التواصل مع المعارضة للحصول على الدعم بشأن التخفيضات الضريبية والرعاية الصحية ومكافحة تغير المناخ.

وأعيد انتخاب ليبراليي ترودو في أكتوبر، لكنهم فقدوا أغلبيتهم البرلمانية ويحتاجون إلى دعم من حزب معارضة واحد على الأقل للبقاء في السلطة، ويجتمع البرلمان اليوم الخميس لأول مرة منذ الانتخابات.

وقال كونراد وين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون في أوتاوا، التحدي هو: كيف يبقى رئيس الوزراء؟ إنه يجب عليه أن يجد شخصًا ويمكنه أن يستريح.

وفي حين لم يقدم أي منهم دعم ترودو صراحة، إلا أن هناك شهية قليلة للتصويت في أي وقت قريب بين أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة.

ففي التاريخ الكندي الحديث، استمرت حكومات الأقليات الفيدرالية في المتوسط حوالي عامين.

وقال مسؤول حكومي يوم الأربعاء إن الخطاب سيضرب "لهجة تعاونية" ويلامس تعهدات حملة الليبرالية بما في ذلك خطة الأدوية الوطنية.

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وقال المسؤول، هناك مناطق ذات أرضية مشتركة حيث تجلس جميع الأطراف عبر الممر". سواء كانت تتخذ إجراءات جريئة بشأن تغير المناخ، أو الرعاية الصحية، نعلم أنه سيتعين علينا العمل مع الآخرين لإنجاز الأمور.

والديمقراطيون الجدد ذوي الميول اليسارية بقيادة جاجميت سينغ هم الشريك المحتمل للحكومة الليبرالية. ويشغل الليبراليون والحزب الوطني الديمقراطي معًا 181 مقعدًا من أصل 338 مقعدًا في مجلس العموم، أي أكثر من كافية لدفع التشريعات.

وقال سينج يوم الأربعاء "ما نبحث عنه في خطاب العرش هذا هو بعض الإشارات الواضحة إلى أن السيد ترودو مهتم أو مستعد للعمل، أو مستعد للعمل معنا".

وقال ترودو إنه سيفكر في التعاون مع كتلة كيبيك الانفصالية في كيبيك، التي تضم 32 مقعدًا، في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة.

وضرب أندرو شير، زعيم حزب المحافظين اليميني، نبرة التحدي يوم الأربعاء، قائلًا إن هدفه هو الإطاحة بـ "ترودو".

واضاف شير، نلفت انتباهه في برلمان الأقلية هذا. مضيفًا "لن نسمح لهم بالابتعاد عن أي شيء".