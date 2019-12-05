إتلاف 1600 لغم وقذيفة زرعتها الميليشيات في بيحان بشبوة

الخميس 5 ديسمبر 2019

نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" اليوم الأربعاء، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، عملية تفجير واتلاف لالغام ومتفجرات زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة قبل اندحارها منهما العام الماضي تحت ضربات قوات الجيش الوطني بدعم واسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



وبلغ عدد الألغام والقذائف التي تم تفجيرها، (1600) لغما وقذيفة غير عبوة ناسفة غير متفجرة تم انتزاعها من مزارع ومنازل وابار المواطنين ومناطق الرعي والطرقات والمدارس خلال الايام الماضية.

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واوضح المشرف العام للفرق الهندسية بشبوة المهندس عبدالله سالم حسن ان المتفجرات التي تم اتلافها في عملية الإتلاف الثامنة، شملت (400) لغما و(250) عبوة ناسفة ، وعدد من القذائف والذخائر غير المنفجرة .. مشيرا الى ان فرق مشروع "مسام" تمكنت حتى الان من تطهير وتأمين 30 حقل الغام ومنطقة ملغومة في مديريتي بيحان وعسيلان .

وأضاف أن إجماعلي ما تم نزعه من المناطق المطهرة بلغ نحو 23 الف لغما وعبوة واسفة وقذيفة غير متفجرة كانت تمثل خطرا يتهدد حياة المواطنين الامنين من نساء وطفال .. لافتاً إلى أن المناطق المطهرة تعتبر من المناطق ذات التأثير العالي على حياة المدنيين كونها مناطق زراعية ومناطق رعي وتجمعات سكنية و آبار مياه ومدارس وطرقات .

وأشاد المهندس عبدالله بتعاون المواطنين في تلك المناطق من خلال الإبلاغ عن المناطق المشتبه زراعتها بالألغام والإدلاء بأي معلومات تتعلق بذلك.