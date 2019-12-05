شكرا لقرائتكم خبر عن فتح يوجه السلطة المحلية في سقطرى باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي ضرار والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 وجه وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح السلطة المحلية في محافظة سقطرى بتشكيل غرفة عمليات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أي أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة نتيجة العاصفة التي تصرب جنوب المحافظة.

Advertisements وشدد فتح على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة ورفع الجاهزية في المستشفيات والمراكز الخدمية، وتشكيل وفرق إنقاذ لمواجهة طوارئ وخسائر في الأرواح والممتلكات، وتحذير الصيادين من الاقتراب من الشواطئ خلال هذه الفترة. وخاطب فتح برنامج الأغذية العالمي بأخذ الاحتياطات اللازمة وتوفير كافة المساعدات والمواد الاغاثية ومد المحتاجين بكل الاحتياجات والتنسيق السلطة المحلية في ذلك.

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