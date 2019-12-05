شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفرض إتاوات على ملاك آبار الماء بصنعاء والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 قالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية فرضت إتاوات كبيرة على ملاك آبار المياه، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم ضمن مسلسل نهبها المنظم وابتزازها المتواصل في مناطق سيطرتها.

وتابعت المصادر، أن المليشيات الحوثية هددت من يرفضون الدفع بإيقاف عمل آبارهم الخاصة، وتلفيق تهم باطلة ضدهم. Advertisements وأضافت المصادر، أن الحوثيين يتعمدون نشر شائعات في سياق حملتهم بأن تلك الآبار ملوثة. يذكر أن الابتزاز الحوثي طال كل القطاعات التجارية ورجال المال والأعمال في تلك المناطق

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