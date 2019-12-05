اليمن.. الصيعري يلتقي بمدير مديرية القف الصحراوية ويناقش اوضاع المديرية

الخميس 5 ديسمبر 2019

التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمدصالح بن جربوع الصيعري، بمكتبه بالمجمع الحكومي بمدينة سيئون بمدير عام مديرية القف الصحراويه الشيخ محمدبن محسن العامري حيث هدف اللقاء الى مناقشة والاطلاع على اوضاع المديريه



وفي مستهل اللقاء استمع الوكيل المساعد لشوون الصحراء الشيخ بن جربوع من مدير عام المديرية الى شرحا مفصلا عن الاوضاع في المديريه في كل الجوانب وفي المقدمه الجوانب الخدميه التي تلامس حياة المواطن في تلك المديريه الصحراويه .

كما تم اطلاع الوكيل المساعد لشؤون الصحراء على حجم المشاريع المنفذه وفي المقدمه الجانب الهام وهو المياه ومنها تنفيذ بئر جباء وبئر فرع مع تركيب الطاقه الشمسيه والذي نفذت من حصة النفط بالاضافه الى تجهيز الوحده الصحيه بحزر وفرع والمركز الصحي كما تطرق المدير العام الى المشاريع قيد التنفيذ بالمديريه وهي بئر حوارم وحزر

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كما تم اطلاع الوكيل المساعد لشؤون الصحراء على زيارة وفد البرنامج السعودي لاعمار وتطوير اليمن للمديريه وماتم اعتماده للمديريه من مشاريع تتمثل في اعتماد عدد5 ابار بكل توابعها من خزانات وطاقه شمسيه كما تطرق اللقاءالى مناقشة عدم وصول الاغاثه لمواطني مديرية القف مشيدا بالجهود التي يبذلها وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الصحراء تجاه مديريات الصحراء عامه في كل الجوانب مثمناً عقد ذلك اللقاء الطيب الذي تعرف فيه الوكيل المساعد عن كثف على اوضاع المديريه .

من جانبه اشاد الوكيل المساعد لشؤون الصحراء الشيخ بن جربوع بالجهود الذي يبذلها المدير العام لمديرية القف الشيخ العامري في كل الجوانب مشيرا الى ان مديرية القف تعتبر احد المديريات التي تهتم بها القياده السياسيه و تستحق الاهتمام بها مؤكدا الى انه سيظل يبذل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات في تلك المديريه خاصه ومديريات الصحراء عامه للنهوض بها الى الافضل شاكرا ً القائمين على البرنامج السعودي لاعمار وتطوير اليمن على زيارتهم للمديريه واعتماد لها تلك المشاريع الهامه المرتبطه بحياة المواطن والمساهمه في استقرار الناس في تلك المديريه الصحراويه داعيا الجميع الى العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالتنميه في المديريه في كل المجالات .

وفي ختام اللقاء تم التاكيد على المتابعه المستمره للمشاريع المتعثره بالمديريه بالاضافه الى الجانب الاغاثي .