شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات مفيدة ووفيرة عن العلاج بالبرودة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا بد أنكم سمعتم عن العلاج بالبرودة أو Cryothérapie، تقدم الدكتورة منار مراد، وهي "اخصائية تخدير وتسكين الألم" معلومات مفيدة ووفيرة عن العلاج بالبرودة، فوائده وأضراره.



ماهو مبدأ العلاج؟

تقول الدكتورة منار مراد: "المبدأ الأساسي هو خلق صدمة حرارية باردة تحرض على التقبض الوعائي لتخفيف النقل العصبي ومنع الالتهاب وتخفيف الوذمة".

وتضيف الدكتور منار: "استخدمت هذه الطريقة عند الرياضين، وأيضاً من الوقاية من الأمراض الروماتيزمية العضلية وتخفيف الآلام والوذمة، وبدأت تتطور هذه الطريقة بفرنسا منذ عام ١٩٨٠ بعد تواجدها في ألمانيا والنمسا وفنلندا وبولونيا".

كيف يعمل العلاج؟

وبحسب الدكتورة منار، يتم تعريض الجسم للبرودة بدرجة حرارة منخفضة لمدة ثلاثة دقائق، اذ ان الجسد يتحمل الحرارة المنخفضة جداً لدقائق قليلة بشرط أن يكون الهواء جاف وغير متحرك، ويجب أن يكون الجلد جاف والعناصر الحساسية محمية مثل الأنف والفم والأطراف.

ويختبر المريض ثلاثة غرف، الأولى حرارتها -10، الثانية -60 والثالثة -110 ويجب أن يقضي فيها 2-4 دقائق، وبالطبع يكون المريض على تواصل مع الفريق الطبي عن طريق جرس وشاشة، وتعتبر الجلسة مريحة وخالية من الألم ويمكن للمريض ايقافها بأي لحظة يشاء.

من يستفيد من هذا العلاج؟

- الرياضيون

- من يعاني الروماتيزم والأوتار

- الرضوض وتخفيف الوذمة والآلام.

- بعض الأمراض العصبية متل التصلب اللويحي

- تخفيف الصداع والشقيقة

- من يعاني صعوبات النوم

- يساعد في تخفيف الوزن (عادة يلجأ اليه من فشل بإجراء الريجيم والرياضة)

- التوتر النفسي والقلق والاكتئاب والتعب

- بعد العمليات الجراحية على مفصل الورك والركبة

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- بعض العمليات لاستصال الأورام مثل الكليتين والجلد والروستات والبنكرياس وعنق الرحم باستخدام غاز الأزوت والأرغون.

ولكن انتبه ... أهم الارشادات:

- لا رياضة قبل الجلسة ب30 دقيقة.

- لا استحمام قبل الجلسة ب30 دقيقة.

- يجب أن يكون الجلد ويمنع استخدام أي كريم أو زيت

- عدم ارتداء الاكسسوارات بمختلف أنواعها.

- يوقف اي دواء مركن قبل الجلسة

- عدم تناول الأسبرين

مدة وخطوات العلاج:

يجب أن يخضع الشخص لجلسة واحدة لمدة 5 أيام في الأسبوع الأول، وجلستين يومياً في الأسبوع الثاني، وبحسب النتائج يتم مناقشة الأسبوع الثالث

يحظر هذا العلاج على:

- المرأة الحامل

- من لديهم اضطرابات نظم أو بطارية أو احتشاء أو صمامات

- مرضى ارتفاع الضغط الشرياني واضطرابات الأوعية

- أمراض الغراء والجلد

- الربو والقصور التنفسي

- أمراض الكبد

- الحصيات الكلوية

- متلازمة رينو

تأثيرات جانبية:

قد يشعر المريض باحمرار وإحساس بالخدر ولكن لا تلبث ان تزول بعد عدة ساعات من الجلسة.