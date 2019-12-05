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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤولون أمريكيون: 14 ألف جندي أمريكي وعشرات السفن لردع إيران في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس توسيع الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط من أجل مواجهة التهديد الإيراني، بحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء.
وذكر المسؤولون أن القرار قد يؤدي إلى مضاعفة عدد العسكريين الأميركيين الذين أرسلوا إلى المنطقة منذ بدء التعزيزات العسركية في مايو الماضي.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن عدد التعزيزات الجديدة قد تصل إلى 14 ألف جندي إضافة إلى عشرات السفن.
وذكرت الصحيفة الأميركية، نقلا عن المسؤولين الذين لم تسمهم، أن الرئيس الأميركي يتوقع أن يعلن عن القرار خلال الشهر الجاري.
وقال المسؤولون، وفق وول ستريت، إن هناك مخاوف متزايدة بين العسكريين الأميركيين ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب من أن هجوما على المصالح والقوات الأميركية قد يترك الولايات المتحدة أمام خيارات قليلة في المنطقة.
وأضافوا أنه بإرسال موارد عسكرية إضافية إلى المنطقة، ستقدم الإدارة رادعا أكثر مصداقية إلى طهران التي تتهم بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط ومنشآت نفط في السعودية.
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