اللجنة الدولية الحقوقية تُحذّر من عودة تنظيم داعش في الأنبار العراقية

حذّر مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد من عودة تنظيم "داعش" إلى منطقة الأنبار العراقية والتي بحسب الأخبار الواردة من مكتب اللجنة للعراق أنه شوهد العديد من عنصار تلك المجموعة التخريبية وتتنقّل بشكل عادي وسهل.
وأشارت المعلومات الى أن التنظيم يعمل تحت قيادة موحّدة وما زالت أركانه الأساسية في التخطيط والعمل التخريبي موجدة وتعمل ولها تمويل معروف المصدر والهدف أيضا بات واضحاً لجهة خلق آلية ضغط على إيران وعلى حدودها مع العراق خصوصاُ في منطقة "ديالي" الحدودية.
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