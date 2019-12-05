قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل

اشار وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية الاماراتي ​انور قرقاش​ الى اننا "نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل، فهي القمة التي تستمد أهميتها من مايحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي. ونحن إيماننا بدور السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق".

ولفت قرقاش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "إلتزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على إستقرار المنطقة وإزدهارها، وقيادة الملك سلمان لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح وإستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوب.