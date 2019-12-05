النشرة: محتجون اقفلوا بعض الطرقات الفرعية في حاصبيا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "عددا من ​المحتجين​ في حراك حاصبيا و​العرقوب​ اقدموا على قطع بعض الطرقات الفرعية في المنطقة ومنها طريق حاصبيا ميمس وطريق حاصبيا عين جرفا".

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