عبدالله: ننوه بإنجاز الذي حققه مجلس نقابة الأطباء في موضوع التحقيق مع الأطباء

نوه عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ "الإنجاز الذي حققه مجلس ​نقابة الأطباء​ والنقيب، في موضوع التحقيق مع الأطباء، وحصره ب​القضاة​"، مؤكدا انها |خطوة حضارية، ما كانت لتتحقق، لولا حرص النقابة على المهنة، ودعم معالي وزير ​الصحة​ وتفهم ومهنية ورقي مدعي عام التمييز"، مضيفا:"لنجعل من هذا الإنجاز حافزا لأرقى ممارسة لمهنتنا الرسالة".



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