النشرة: اشكال بين اصحاب مكاتب السوق والمحتجين الذين اقفلوا مصلحة تسجيل السيارات بالنبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "اشكالا وقع بين عدد من ​المحتجين​ الذين اقفلوا البوابة الرئيسية ل​مصلحة تسجيل السيارات​ والآليات في النبطية وبين اصحاب مكاتب السوق ومعقبي المعاملات الذين رفضوا اقفال المصلحة وتعطيل مصالح المواطنين ، وقد حصل تدافع ومشادات بين الجانبين وتخلله إيقاف مكبرات الصوت التي كانت تبث الأناشيد ومايزال المحتجون يقفلون الباب الرئيسي للمصلحة ويمنعون دخول المواطنين".

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