اليابان تخطط لإرسال قوة بحرية إلى المنطقة لحماية سفنها

اسماء السيد - طوكيو: تخطط اليابان لإرسال نحو 270 بحارًا إلى الشرق الأوسط، لحماية السفن التي تنقل إمدادات لليابان، وذلك بموجب قانون يتيح نشر قوات للأبحاث وجمع المعلومات، كما نقلت صحيفة "نيكي".
وقالت الصحيفة إن الحكومة ستقترح نشر سفينة حماية واحدة، وطائرة للدورية من قوة الدفاع الذاتي البحرية، للمشاركة في مهمة لمدة عام يمكن تجديدها سنويا.
وأضافت أن الحكومة اليابانية تعتزم وضع اللمسات الأخيرة على خطة لإرسال البحارة بحلول نهاية العام، وفق ما نقلت "رويترز".
وتأثرت تجارة السلع العالمية هذا العام، جراء الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية دولية من قبل إيران، التي نفت ضلوعها بأي منها.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران وست قوى عالمية في 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران، الأمر الذي أصاب اقتصادها بالشلل.
وتوقفت اليابان عن شراء النفط من إيران بسبب العقوبات الأميركية، وحاول رئيس الوزراء شينزو آبي دون جدوى تخفيف التوتر بين الجانبين.
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