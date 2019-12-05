شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميرى يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى برانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان فضل العميرى، ببيان عاجل بشأن عدم الانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى برانى المركزى، ومعاناة المواطنين فى الحصول على الخدمة، وتحمل مشقة السفر كيلومترات، حيث أن أقرب مستشفى تبعد عن المنطقة بـ70 كم تقريبا.

وأوضح عضو مجلس النواب عن مطروح، أن مستشفى برانى بدأ العمل فيها منذ ما يقرب من 5 سنوات، وذلك فى إطار خطة الدولة حينذاك للإحلال والتجديد لعدد من المستشفيات المركزية على مستوى الجمهورية للنهوض بمستوى الخدمة، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من الأعمال ومعاناة المرضى.

وأشار العميرى إلى أن منظومة الصحة تشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات سواء 100 مليون صحة، أو قوائم الانتظار، او سرطان الثدى، وغيرها من الحملات التى تهدف لتحسين مستوى الخدمة الصحية والنهوض بالمنظومة بشكل عام، وهذا ما بدأ المواطنين يلمسونه بالفعل، بالإضافة، لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل، ومع كل هذه الجهود على أرض الواقع لابد من سرعة الانتهاء من الإحلال والتجديد وسرعة تسليم مستشفى برانى المركزى واعادتها للعمل فى أسرع وقت.

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