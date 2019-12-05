أرغمت على الزواج.. انتحار فتاة 4 أيام قبل عرسها ضواحي الريش!

اقدمت شابة عشرينية، أمي الأربعاء، على وضع حد لحياتها بطريقة مأساوية، بعدما إنتحرت شنقا بدوار تيفكرا، ضواحي الريش.

وحسب مصادر محلية، فقد عثر على الهالكة من طرف أحد أفراد عائلتها وهي جثة هامدة، معلقة بحبل بشجرة بالقرب من منزل أسرتها.

ورجح المصدر ذاته، أن الفتاة أقدمت على الإنتحار، بعدما أرغمت على الزواج بالقوة، حيث كانت تفصلها 4 أيام فقط على موعد العرس.

وحلت بمكان الحادث السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، فيما تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالريش، قصد إخضاعها لتشريح الطبي.