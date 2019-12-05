عرابة: العثور على الشقيقتين الصح سالمتين في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن صباح اليوم الخميس، أنه تم العثور على الشقيقتين طالبتي المدرسة من عرابة، فاطمة ورقية الصح (13 و14 عاما)، في مدينة حيفا، وذلك عقب حملة للبحث عنهما بعد أن اختفت الشقيقتان، أمس الأربعاء، لدى عودتهما من المدرسة.

ووفقا للعائلة "تم العثور على الشقيقتين، وهما في حالة ممتازة، وقد وصلتا إلى حيفا بواسطة حافلة عمومية. لقد تلقينا صباح اليوم اتصالا من أقرباء في حيفا، بوجود الشقيقتين عندهم. وقمنا بساعات الصباح باستلامهما ونحن في الطريق من حيفا إلى عرابة".

وشكرت العائلة كل من وقف إلى جانبها العائلة، وشعر مع العائلة خلال الساعات الماضية الصعبة، وساعدها في أعمال البحث حتى العثور على الشقيقتين سالمتين.

وقال والد الفتاتين محمد عطا صح "الحمد لله رب العالمين عثرنا على بناتي صباح اليوم، وهن بصحة وعافية، أثلج صدري الاهتمام الكبير من عرابة والمجتمع العربي والإعلام العربي على مساعدتي بالبحث، وبدوري أتفدم بشكري لكل من ساهم بالعثور على بناتي شكرا وألف شكر".