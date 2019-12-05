تفاصيل ضبط "البحرية" الأمريكية صواريخ إيرانية مرسلة للحوثيين في بحر العرب

الخميس 5 ديسمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ضبط قارب يحمل صواريخ متقدمة في بحر العرب، وأكدت أن مصدر الصواريخ هو إيران.



وذكر المتحدث باسم البنتاغون، الكوماندر شون روبرتسون، "أن سلاح البحرية الأمريكي أوقف في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي في مياه بحر العرب، ووفقا للقوانين الدولية، قاربا لا يحمل أي مستندات تشير إلى هويته، وقد تم بالفعل ضبط مخزن على متنه يحتوي صواريخ متقدمة".

وتابع روبرتسون في بيان، أنه "وبعد إجراء فحوص تدقيق وتقصي المعلومات تبين أن مصدر هذه الصواريخ المتقدمة هو إيران".

وختم بأن معلومات أخرى قد يكشف عنها البنتاغون لاحقًا، فور انتهاء التحقيقات.

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وكان مسؤولون أمريكيون، أعلنوا في وقت سابق الأربعاء، أن سفينة حربية تابعة للبحرية صادرت "كمية كبيرة" من قطع صواريخ موجهة، كانت في طريقها إلى المتمردين في اليمن.

وقال المسؤولون، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، إنها المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء على أجزاء لصواريخ متطورة بهذا القدر خلال نقلها إلى الحرب في اليمن.

وبينوا أن مصادرة القطع نفذتها البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي، وتمت على قارب صغير في بحر العرب، الأربعاء الماضي.

وذكر المسؤولون أن الواقعة توضح استمرار تهريب الأسلحة للحوثيين.