شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بإطلاق نار داخل قاعدة بيرل هابر الأميركية والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 أصيب أشخاص عدة بجروح، بينهم اثنان في حالة خطرة بإطلاق نار في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية محلية أمريكية، الأربعاء.

Advertisements وذكر متحدث باسم قاعدة بيرل هاربر أن قوات الأمن استجابت لتقارير عن إطلاق نار وأن القاعدة تم إغلاقها. وأكدت تقارير إخبارية محلية أن مطلق النار قتل نفسه، وقالت "هاواي نيوز ناو" إن هناك العديد من المدنيين بين الضحايا

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