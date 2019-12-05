وكيل أول المهرة يدشن توزيع المبالغ النقدية للطلاب المعاقين حركيآ

الخميس 5 ديسمبر 2019

دشن وكيل محافظة المهرة، الأستاذ مختار بن عويض الجعفري مشروع توزيع المبالغ النقدية للطلاب المعاقين حركيآ الدارسين في المدارس الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2019م-2020م، الذي تنفذه جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بالمحافظة برعاية المحافظ رئيس المجلس المحلي، الشيخ راجح سعيد باكريت، وإشراف مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل وتحت شعار (( من حقي أن أتعلم )).



وفي حفل التدشين أشاد الوكيل أول، الجعفري، بالجهود المبذولة من قبل قيادة جمعية المعاقين حركيآ لتفعيل أنشطة الجمعية والعمل بروح الفريق الواحد لجميع موظفي وطاقم العمل الذي أظهر الشيء الملموس للمستفيدين .

وأكد استمرار الدعم لجمعية المعاقين واعتمادها ضمن الموازنه العامة من عام 2020م، معربآ عن شكره لرئيس جمعية المعاقين حركيآ.

وتمنى الركيل أول دوام الصحة والعافية لمنتسبي جمعية المعاقين حركيآ ولرئيس الجمعية الاستاذ سالم بلحاف أبو جابر ولجميع العاملين والطاقم الإداري مزيدآ من التقدم والتوفيق .

من جانبه شكر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، فايز سهيل بلحاف، السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة بالدور الكبير التي تقدمه تجاه منظمات المجتمع المدني ومنها جمعية المعاقين حركيآ م/المهرة.

وخشاد بلحاف بالجهود المبذولة من جمعية المعاقين حركيآ والدور التي تقوم به من تفعيل أنشطة لمنتسبيها.

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وأشار إلى أن المبالغ التي تقدم للطلاب الدارسين بحد ذاتها دعم مادي ومعنوي لما تمثله هذه الشريحة التي تستحق من الجميع كل الأهتمام الخاص.

وذكر أن جمعية المعاقين حركيآ من أكثر الجمعيات نشاطآ في الوقت الحالي. متمنيآ أن يكون هناك مزيدآ من هذا الدعم وزيادة عدد الطلاب.

وأكد وقوف مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل م/ المهرة إلى جانب هذه الشريحة التي تستحق الاهتمام البالغ من قبل الجميع .

من جهته وضح مدير عام مكتب التربية والتعليم م/المهرة الاستاذ سمير مبخوت هراش، أنه تم الاتفاق سابقآ على أن يتم دمج المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الى المدارس الحكومية والأهلية .

وأوضح أنه تم إنشاء مركز في مدرسة الوحدة بدعم من قبل جمعيات الدولية المانحة وتم تسليمها للأخوه في جمعية الصم والبكم .

وأكد أن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة على أتم الاستعداد لدمجهم وضمهم للمدارس الحكومية العامة ومنحهم شهادات اسوه ببقيه زملائهم الطلبه في بقيه المدارس.