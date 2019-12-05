انطلاق بطولة الفقيد صنح مبروك زعبنوت في مديرية شحن

الخميس 5 ديسمبر 2019

انطلقت اليوم مباريات دوري كرة القدم لبطولة الفقيد صنح مبروك زعبنوت برعاية واشراف من السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة بالمديرية

وخلال الافتتاح القى مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت كلمة رحب فيها بالفرق المشاركة بالبطولة مؤكدا اهمية الرياضة في تطوير مواهب وقدرات الشباب والعمل بروح الفريق الواحد وتقبل الفوز والخسارة بروح رياضية

مثمنا المواقف الوطنية للفقيد صنح مبروك زعبنوت الذي كان لمسيرتة الاسهامات الخالدة خدمة لمديرية شحن ارضا وانسانا

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من جانبة اوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية الاستاذ مهدي زعبنوت ان بطولة الفقيد صنح مبروك زعبنوت تنطلق من 4 ديسمبر الى منتصف الشهر الجاري

مؤكدا ان الفريق الفائز بالبطولة سوف يتوج بكاس الفقيد وسوف يحصل على جوائز قيمة

هذا وتصدر فريق صقور فوجيت 2 مقابل لاشي امام نظيرة فريق مزيونة وحظيت البطولة بحضور جماهيري كبير

حضر افتتاح البطولة العميد الركن كامل زعبنوت قائد حرس حدود محافظة المهرة والشيخ احمد سهيل زعبنوت شيخ عام قبيلة زعبنوت بالمملكة العربية السعودية والاستاذ عوض عبدالله زعبنوت مدير الاستثمار بالمديرية ومدير مكتب الإعلام بالمديرية وسيم صادق محمد عبدة ومدير مكتب الاراضي سعد سهيل زعبنوت.