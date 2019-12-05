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شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة تفشل هجمات للحوثيين في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
أفشلت قوات المقاومة المشتركة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عدة هجمات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وحاولت مجموعة من مليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع متفرقة في مديرية حيس، إلا أن قوات المقاومة رصدت تلك المحاولات وافشلتها.
كما أفشلت قوات الجيش، هجوما للمليشيا الحوثية، على منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا، وأجبرتها على الفرار.
وتكبدت المليشيا المتمردة خلال تلك المحاولات الفاشلة، خسائر كبيرة في العدد والعدة.
إلى ذلك دفعت مليشيا الحوثي، بتعزيزات كبيرة من عناصرها، وآلياتها القتالية، باتجاه مديرية الدريهمي، جنوبي المحافظة.
وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية
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