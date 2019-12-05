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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في العاصمة صنعاء اليوم الخميس، كانون الأول 05، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:
دولار أمريكي
بيع 590
شراء 595
درهم إماراتي
بيع 156
شراء 157
ريال سعودي
بيع 155
شراء 156
مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظة
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