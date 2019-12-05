شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في العاصمة صنعاء اليوم الخميس، كانون الأول 05، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

دولار أمريكي بيع 590 شراء 595 درهم إماراتي بيع 156 Advertisements شراء 157 ريال سعودي بيع 155 شراء 156 مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.