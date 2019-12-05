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آخر تحديث لأسعار صرف العملات في العاصمة صنعاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019

فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في العاصمة صنعاء اليوم الخميس، كانون الأول 05، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

 

 

 

دولار أمريكي

 

بيع 590

 

شراء  595

 

 

 

درهم إماراتي

 

بيع 156

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شراء 157

 

 

 

ريال سعودي

 

بيع 155

 

شراء 156

 

 

 

مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظة

 

  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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