شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنيين وإصابة آخر على يد بحار أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت البحرية الأمريكية في بيان صباح اليوم أن ثلاثة أشخاص قتلوا بينهم مطلق النار، عندما فتح أحد أفراد البحرية النار على قاعدة بيرل هاربر هيكام في هاواي مساء أمس الأربعاء

وقالت قاعدة بيرل هاربر هيكام المشتركة في تغريده إن الجيش أغلق القاعدة عقب أن بدأت السلطات في التعامل مع تقارير تفيد بوقوع إطلاق نار الساعة الثانية ونصف (بتوقيت جرينتش).

وأكد الادميرال روبرت شادويك قائد بحرية منطقة هاواي في مؤتمر صحفي إصابة شخص في الهجوم.

وأضاف" نؤكد وفاة شخصين، وأن شخصا أصيب في حالة مستقرة الآن".

وأوضح أن المهاجم، وهو بخار أمريكي، لقى حتفه متأثرا بطلقة نارية أطلقها على نفسه.

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وقالت قاعد بيرل هاربر إن الضحايا من المدنيين الذين يعلمون بوزارة الدفاع.

وأعرب حاكم هواوي ديفيد اجي عن تعازيه في تغريدة، وقال إن البيت الأبيض" عرض تقديم المساعدة من الوكالات الاتحادية، وأن الدولة تقف بجانبنا لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر".

وقد تم فتح القاعدة، وقالت السلطات إن عناصر الأمن والبحرية بالقاعدة تحقق في الواقعة.

وذكر البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على الوضع وأنه يواصل متابعة الأمر.