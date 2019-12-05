شكرا لقرائتكم خبر عن بسببها..إغلاق "الطرق والخدمات" لمدة يومين في ساموا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت ساموا حملة تطعيم تغطي جميع المنازل اليوم الخميس بعد تفشي مرض الحصبة الذي أودى بحياة 62 شخصا حتى

الآن.

ومن المقرر إغلاق الخدمات العامة والتجارة وشبكات الطرق لمدة يومين ، هي فترة الحملة ، حيث يتم منع مرور المركبات الخاصة بالطرقات خلال معظم اليوم، حسبما أفادت إذاعة راديو نيوزيلندا.

وحتى اليوم الخميس، تم تسجيل 4217 حالة إصابة بالحصبة، حسبما أفادت حكومة ساموا في منشور عبر صحفتها على فيسبوك.

وطلب المسؤولون من السكان الذين لم يتم تطعيمهم وضع أعلام حمراء خارج منازلهم لمساعدة الحملة.

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وقالت حكومة ساموا إن حوالي 70 خبيرا في مجال الرعاية الصحية وصلوا إلى الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ من ولاية هاواي الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف

التنسيق.

وقال رئيس وزراء ساموا، تويلايبا سيليلي ماليليجاوي إنه تم الوصول إلى معظم القرى في المجتمعات النائية في اليوم الأول، وسينتقل التركيز غدا الجمعة إلى المزيد من المدن المأهولة بالسكان والمناطق المحيطة بها.

وحسب راديو نيوزيلندا، يعتقد أن مصدر تفشي الحصبة في المحيط الهادئ يعود إلى نيوزيلندا، لكنه أثر حاليا على دول أخرى مثل فيجي وتونجا.