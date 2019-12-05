إنقاذ نساء أيزيديات بعد 9 أشهر من سقوط داعش

نشرت صحيفة "الإندبندنت أونلاين"، اليوم الخميس، تقريرا بعنوان "إنقاذ نساء أيزيديات بعد 9 أشهر من سقوط تنظيم داعش".
وينوه كاتب التقرير إلى العثور على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في مخبأ لعناصر التنظيم قرب مدينة الرمادي غربي العراق علاوة على العثور على فتاتين إحداهما تبلغ من العمر 16 عاما والثانية 20 عاما في مخبأين للتنظيم في سوريا.
وأوضح أن ذلك "يعزز آمال العثور على آلاف النساء اللواتي لا يزلن مفقودات في المناطق التي كان التنظيم يسيطر عليها".
ويبين كاتب التقرير أن أغلب هولاء النسوة اختفين بعد اقتحام مقاتلو التنظيم مدينة سنجار شمالي العراق والمناطق المحيطة بها في العام 2014 ، مضيفا أن "الأمم المتحدة ستقوم في وقت قريب بإعلان ما جرى في سنجار مذبحة تطهير عرقي".
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